Florida: Fatale Hitze zerstört Korallenriff

Probleme wegen Korallenbleiche

Im vergangenen Sommer waren die Meerestemperaturen in dem Gebiet auf bis zu 37,8 Grad angestiegen. Wenn die Wassertemperatur zu sehr steigt, tritt das Phänomen der sogenannten Korallenbleiche auf. Die Korallen stoßen dann die in ihnen lebenden Algen ab, die ihre primäre Nahrungsquelle sind. Die Korallen verlieren in der Folge ihre Farben und geraten in Lebensgefahr.