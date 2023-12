Kampf gegen Klimawandel: Österreicher resignieren

Der Großteil der österreichischen Bevölkerung zeigt sich skeptisch, dass der Klimawandel „noch in Griff zu kriegen ist“, 21 Prozent halten dies gar für aussichtslos. Auch die derzeit in Dubai stattfindende UNO-Weltklimakonferenz gibt vielen kaum Hoffnung: 87 Prozent der Befragten aus Österreich gaben an, wenig von der COP28 zu erwarten.