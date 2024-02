Pumaträger: ein Brauchtum aus Licht und Farben

In jeder Gemeinde Vorarlbergs wird am ersten Fastensonntag das Funkenfeuer entzündet, es bedeutet den endgültigen Ausklang der alten Fasnacht und soll zugleich die Wintergeister vertreiben. So viele Funkenzünfte es gibt, so viele kleine Unterschiede gibt es auch das Zeremoniell betreffend. Ein einzigartiges Brauchtum hat sich in Bürs erhalten, wo die sogenannten „Puma“ den Umzug zum Funkenplatz begleiten.