Sussexes: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Was sie genau damit meint? Offenbar richtete Furness den Appell an das Paar, nach Harrys Besuch bei seinem kranken Vater „Stillschweigen zu bewahren“. Wenn sie also eine vorsichtige Annäherung an den König und die Royal Family ernsthaft in Erwägung ziehen sollten, müssten sie sich an Regeln halten.