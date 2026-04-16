Sieg gegen Orlando: 76ers lösen Play-off-Ticket

Warriors noch mit Chance

In der Western Conference haben die Golden State Warriors in den letzten Minuten ihrer Play-In-Partie bei den Los Angeles Clippers ihr Saisonende verhindert. Mitte des letzten Viertels lag das Team, das vier der letzten elf NBA-Meisterschaften gewonnen hat, noch mit neun Punkten zurück. Doch angeführt von Starspieler Stephen Curry, der 35 Punkte erzielte, drehten die Warriors die Partie und gewannen 126:121.