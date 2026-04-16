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Sieg gegen Orlando: 76ers lösen Play-off-Ticket

US-Sport
16.04.2026 10:35
Jubel bei den 76ers
Jubel bei den 76ers(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emilee Chinn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Philadelphia 76ers haben den Sprung in die entscheidende Saisonphase der National Basketball Association (NBA) geschafft. Die Gastgeber setzten sich im Play-In-Spiel am Mittwoch gegen Orlando Magic 109:97 durch und lösten damit das Play-off-Ticket. 

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Erster Gegner dort sind die Boston Celtics. Für Orlando bietet sich im Endspiel um das letzte K.o.-Phasenticket der Eastern Conference am Freitag gegen die Charlotte Hornets noch eine weitere Aufstiegsmöglichkeit.

Warriors noch mit Chance
In der Western Conference haben die Golden State Warriors in den letzten Minuten ihrer Play-In-Partie bei den Los Angeles Clippers ihr Saisonende verhindert. Mitte des letzten Viertels lag das Team, das vier der letzten elf NBA-Meisterschaften gewonnen hat, noch mit neun Punkten zurück. Doch angeführt von Starspieler Stephen Curry, der 35 Punkte erzielte, drehten die Warriors die Partie und gewannen 126:121.

Entscheidend neben Olympiasieger Curry war Al Horford, der alle seine vier Dreier in den letzten Minuten verwandelte. Während die Saison für die Clippers zu Ende ist, hat der Champion von 2022 die Chance, sich mit einem Sieg gegen die Phoenix Suns für die Play-offs zu qualifizieren.

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