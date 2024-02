Google startet neue Kampagne gegen Desinformation

In den Anzeigen der Kampagne will das Unternehmen sogenannte „Prebunking“-Techniken einsetzen, die in Zusammenarbeit mit Forschern der Universitäten Cambridge und Bristol entwickelt wurden. Sie sollen den Nutzern helfen, manipulative Inhalte schneller zu erkennen. Die Nutzer, die sich die Werbung dann zum Beispiel auf YouTube ansehen, werden gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Damit soll ermittelt werden, was sie über Fehlinformationen gelernt haben.