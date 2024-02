Tech-Konzerne rüsten gegen KI-Desinformation auf

In diesem Jahr finden in zahlreichen Ländern Wahlen statt, darunter in den USA, Indien, Großbritannien und Österreich. Auch das Europaparlament wird gewählt. Laut einer im Jänner veröffentlichten Studie des Weltwirtschaftsforums stellt die Beeinflussung von Wahlen durch KI-gesteuerte Desinformation kurzfristig eines der weltweit größten Risiken dar.