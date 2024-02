Trumps Weckruf an die EU

Donald Trumps politischer Stil und seine Aussagen sorgen im alten Europa und auch hierzulande immer wieder für Kopfschütteln - wenn nicht gar für Entsetzen. So zuletzt, als er jenen NATO-Ländern, die ihre vertraglichen Finanzverpflichtungen nicht voll erfüllten, den Entzug des US-Beistands in Aussicht stellte und gleichzeitig meinte, die Russen sollten „zur Hölle“ und dann machen, was sie wollten.