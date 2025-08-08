Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Ein Triumph für die Babler-SPÖ?

Kolumnen
08.08.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Noch ist es Marterbauers Geheimnis, wie er die Preise in den Supermärkten senken will. Vielleicht wäre der Finanzminister gut beraten, die heimische Ebene auszulassen und sich gleich die internationalen Lebensmittelgiganten Nestlé, Unilever, Danone & Co. vorzuknöpfen. Dann wäre man eventuell direkt an der Wurzel aller Preisübel.

Und sollten die Konzernmultis vor Markus Marterbauer und seinen möglichen Verbündeten bei der EU in die Knie gehen, dann könnte die Sozialdemokratie den Schwung nützen und endlich auch Facebook, Apple, Amazon, Google und TikTok zeigen, wo der Bartl den Most herholt.

Das wäre ein historischer Triumph der Babler-SPÖ über den globalen Kapitalismus, der dann in den Bibliotheken irgendwo zwischen Marx und Keynes für immer unvergessen bliebe.

Aber vielleicht zertrümmert der irrlichternde Donald Trump zuvor ohnehin noch den globalen Wettbewerb im Alleingang? Jedenfalls kann man in dem Tohuwabohu der österreichischen Regierung nur das Allerbeste wünschen. Von einem Misserfolg hätte keiner etwas. Daher ist es gut, dass ein paar Regierungsmitglieder munter werden und sich nicht mehr mit Folklorethemen begnügen.

Wenn sich allerdings herausstellen sollte, dass Regierungsleute in Wien oder in Brüssel nur große Töne spucken und die Lage im Herbst um nichts besser ist, könnten sich einige Menschen verschaukelt fühlen. Dann sollte besser niemand die Wut der enttäuschten Wähler unterschätzen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
