Kraftwerk bei russischem Angriff beschädigt

Im US-Senat gab es am Dienstag nach langem Hin und Her eine Mehrheit für milliardenschwere Hilfen für die Ukraine. 70 der 1000 US-Senatorinnen und -senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Der Entwurf geht nun an die andere Parlamentskammer, das Repräsentantenhaus. Ob das Paket dort durchkommt, ist offen (siehe Video oben).