Russisches Militär gewinnt Oberhand im Krieg

Das ukrainische Militär werde „substanzielle“ westliche Militärhilfe benötigen, um die Situation vielleicht noch umkehren zu können, sagte der Chef des militärischen Nachrichtendiensts, Nils Andreas Stensönes, am Montag. „In diesem Krieg ist Russland derzeit in einer stärkeren Position als vor einem Jahr und ist dabei, einen Vorteil zu erlangen.“ Der Kreml könne „etwa dreimal so viele Truppen mobilisieren wie die Ukraine“, sagte Stensönes. Das Land passe sich „besser als erwartet“ an die Sanktionen an und die Industrie sei in der Lage, genug „Munition, Kampffahrzeuge, Drohnen und Raketen zu produzieren.“