23 Hakenkreuze in Lauterach auf Wände gesprüht

Weitere Hakenkreuze fanden sich auf insgesamt drei Parkbänken in der Nähe des Bahnhofs, auch auf eine Außenwand des Wasserwerks in Hard wurden die Nazi-Symbole geschmiert. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Lauterach, Tel. +43 (0) 59 133 8132 wenden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ermittelt wird aber nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz.