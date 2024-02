Keine Hexe und zersägte Tanne für Schrunser Funken

Es ist beinahe schon eine Tradition, dass zumindest eine der vielen Funkenzünfte in Vorarlberg für Schlagzeilen sorgt - heuer ist es jene in Schruns. Die Funkenbauer erlebten jüngst eine böse Überraschung. Als sie nämlich ihre zuvor sorgfältig im Silbertal ausgewählte und eigenhändig geschlägerte Funkentanne vorfanden - in der Mitte durchgesägt.