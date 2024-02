Goach: „Kampf für Gerechtigkeit in Kärnten“

Vor den AK Wahlen in Kärnten vom 4. bis 13. März 2024 setzt Günther Goach, AK Präsident und FSG-Spitzenkandidat, klare Ziele: Kampf gegen Teuerung, Mietrechtsreform, bessere Arbeitsbedingungen und eine starke Bildungspolitik. Goach tritt an, um für soziale Gerechtigkeit und eine faire Zukunft für alle in Kärnten zu kämpfen.