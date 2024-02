Rund 45 Euro geben Landsleute für das Geschenk aus

Ideen für das Valentinstagsgeschenk holen sich 58 Prozent von heimischen Fachgeschäften. Im Internet - also in Online-Shops oder auf Online-Marktplätzen - lassen sich heuer 31 Prozent inspirieren, 15 Prozent bekommen Ideen von Freunden und Bekannten, 21 Prozent von Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Co.