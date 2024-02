6 von 10 Österreichern beschenken ihre Liebsten

Männer schenken Partnerin eher etwas

Der Umfrage nach wollen ungefähr sechs von zehn Befragten, ihre Liebsten am Valentinstag beschenken. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil leicht gestiegen. Bei Menschen, die in einer Beziehung sind, ist die Bereitschaft zu Präsenten etwas höher. So wollen 78 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen ihrer Partnerin beziehungsweise ihrem Partner etwas schenken.