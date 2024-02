Cybermobbing „fester Bestandteil der Gesellschaft“

Am 10. Oktober 2012 nahm sich Amanda Todd im Alter von gerade einmal 15 Jahren das Leben. Ein zum damaligen Zeitpunkt 33-jähriger Mann aus den Niederlanden, der später zur Höchststrafe von zehn Jahren und acht Monaten verurteilt werden sollte, hatte die kanadische Schülerin mit einem Nacktfoto erpresst, dieses in Umlauf gebracht und Todd so schließlich in ihren Tod getrieben.