„Bin dankbar!“ Ex-Bayern-Liebling beendet Karriere

Insgesamt 332 Spiele in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Rafinha für Bayern und Schalke 04 absolviert. Besonders in München feierte er große Erfolge. Darunter sieben Meisterschaften und den Triumph in der Champions League im Jahr 2013. In seinen acht Jahren beim Rekordmeister wurde er zum Fan-Liebling und war auch bei Verantwortlichen und Mitspielern beliebt.