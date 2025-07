Das schmutzige Geheimnis von Krankenhaustoiletten

Fünf Jahre ist es her, dass ein Virus namens SARS-CoV-2 die Welt in Aufruhr versetzte. Menschen gingen fortan auf Abstand zueinander, trugen Masken und schüttelten keine Hände mehr. Und wenn doch, dann nur, um sie gleich darauf zu desinfizieren oder gründlich mit Wasser und Seife zu waschen – am besten zwei „Happy Birthday“ lang, um sich möglichst vieler Keime zu entledigen und sich und andere effektiv zu schützen. Inzwischen ist das Corona-Virus weitgehend in Vergessenheit geraten und mit ihm offenbar auch die Hygiene - selbst dort, wo sie über Leben und Tod entscheidet.