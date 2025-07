29 Staaten fordern Ende des Gaza-Krieges

Armee weitet Einsatz aus

Unterdessen weitete die israelische Armee ihren Einsatz in dem Palästinensergebiet aus. Erstmals rückten Truppen auch in südliche und östliche Teile der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens vor. Im Zuge der Kämpfe wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens 15 Menschen getötet. Allein 13 Menschen seien bei einem Angriff auf das an der Mittelmeerküste westlich der Stadt Gaza gelegene Vertriebenenlager Al-Shati ums Leben gekommen, sagte Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal am Dienstag. Außerdem wurden eine Mitarbeiterunterkunft und ein Lager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getroffen.