Das eigene Stadion ist für Wattener ein Muss

Will sich die WSG Tirol in der Bundesliga auf Dauer etablieren, dann ist eine Heimkehr nach Wattens alternativlos! Der Umbau des Stadions soll nun endlich vom Traum in die Realität umgesetzt werden. Auch was den Kader angeht, setzt man heuer stark auf Tirol. Außerdem: Was Thomas Silberberger seinem Ex-Klub zutraut und warum der Rekordspieler ein „Bankldrücker“ ist.