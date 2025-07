Jojo-Effekt nach Absetzen der Abnehmspritze

Wie gewonnen, so zerronnen? Das fragen sich Forscher aktuell, was die Langzeitwirkung der Abnehmspritze anbelangt. Ozempic, Wegovy und Mounjaro liefern große Heilversprechen. Wie eine Studie nun ans Tageslicht befördert, könnte dieses nicht von Dauer sein: So soll es nach Absetzen einiger Wirkstoffe rasch wieder in eine andere Richtung gehen.