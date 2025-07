Kühbauer: „Der Präsident soll ins Tascherl fahren“

Feiern oder „fighten“

„Unser Kader war auch letztes Jahr nicht der größte. Die Jungs haben sich in einen Flow gespielt und wir hatten super Neuverpflichtungen“, meinte Kühbauer rückblickend. „Jetzt fangen wir bei null an, haben noch immer einen kleinen Kader und dürfen nicht davon ausgehen, dass wir immer aufs richtige Pferd setzen“, sagte Österreichs Trainer der Saison 2024/25 vor einer Spielzeit, in der erneut viel vom Cupsieger und Beinahe-Meister erwartet wird. „Natürlich ist die Erwartung jetzt um einiges höher. Aber wir müssen nur am Wochenende gut Fußball spielen, dann geht es in eine gute Richtung. Wenn wir es nicht machen, dann müssen wir halt fighten und hinten mitspielen“, sagte Kühbauer.