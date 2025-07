Wie Jungbauern alten Hof wieder aufblühen lassen

Völlig in die Jahre gekommen und verwahrlost war ein nicht mehr betriebenes landwirtschaftliches Anwesen in St. Stefan in Globasnitz. Doch ein junges Paar wagte den mutigen Schritt, brachte wieder Leben in die Gemäuer und lässt seit gut fünf Jahren den Windischhof in Südkärnten wieder aufblühen: „Wir haben bei null angefangen. Mein Mann Andreas wurde von seinem Nachbarn gefragt, ob er seinen Hof nicht betreiben möchte“, erzählt Carmen Petutschnig-Erschen.