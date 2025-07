So weit ist es bis zum nächsten Geldautomaten

Das Bargeld ist vielen heilig. Scheine und Münzen sind immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich, und jedes Gerücht über ihre Einschränkung wird mit lauten Aufschreien quittiert. Nur: Nicht überall sprudelt Bares.

Denn in 60 oberösterreichischen Gemeinden gibt es laut der Österreichischen Nationalbank keine Bankomaten. Mitunter müssen mehrere Kilometer zurückgelegt werden, um das begehrte Zahlungsmittel abheben zu können. In St. Pankraz beträgt die Distanz zum nächsten Geldausgabeautomaten 8,8 Kilometer – der weiteste Weg in Oberösterreich, gefolgt von Vichtenstein (6,4 Kilometer) und St. Oswald bei Haslach (5,4). In den Ballungsräumen ist der Weg zum nächsten Bankomaten wesentlich kürzer als in ländlicheren Gebieten. Die interaktive Grafik unten zeigt, wie weit in den jeweiligen Gemeinden der nächste Geldausgabeautomat entfernt ist.