Mit „Bass Baby“ auf der Haut zum Gratis-Urlaub

Gewinnverständigung winkt

Ob Grußkarte an Familie, Freunde und Bekannte daheim oder Statement am Körper – die kleinen Festival-Gadgets der „Krone“ bringen große Freude und sorgen am Strand für Gesprächsstoff. Und wer weiß: Vielleicht liegt ja bald bei einem der Zrce-Fans eine Gewinnverständigung für 2026 im Postfach.