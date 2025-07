Williams & Harrys Cousine mit 20 Jahren gestorben

Von Mutter und Schwester gefunden

Die 20-Jährige, die Englische Literatur an der Universität Durham studierte, wurde laut der britischen Zeitung von ihrer Mutter und Schwester leblos auf dem Grundstück in Norton in Wiltshire aufgefunden. Wie es heißt, habe Rosie gerade erst ihre Sachen für einen Ausflug mit Freunden gepackt. In ihrer Nähe fand man im Haus zudem eine Waffe.