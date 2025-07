Sturm bekommt jetzt einen „tschechischen Soldaten“

Eigentlich hätte der Transfer schon letzte Woche in trockenen Tüchern sein sollen, aber er zieht sich. Bei Manchester United mahlen die Mühlen offenbar langsamer. In den nächsten Tagen soll Radek Vitek aber in Graz eintreffen. Der 21-jährige Tscheche soll bis Winter den Ausfall von Sturms Einser-Tormann Daniil Khudyakov (Handgelenk) vergessen machen.