Google tritt Branchen-Koalition gegen KI-Fakes bei

Google wird laut der Ankündigung prüfen, wie diese „Content Credentials“ in Zukunft in Produkte und Dienste des Konzerns integriert werden können. „In einer Welt, in der alle digitalen Inhalte gefälscht sein können, brauchen wir einen Weg zu beweisen, dass etwas echt ist“, hieß es am Donnerstag in einem Blogeintrag der C2PA.