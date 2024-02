Per Wasserstoff-Flieger in neun Tagen um die Welt

Solarpionier Bertrand Piccard will es nochmals wissen: Nach seiner Weltumrundung mit einem Solarflugzeug vor sieben Jahren will der Schweizer 2028 wieder um die Welt jetten - diesmal mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug und in neun Tagen. Er versteht sein neues Vorhaben „Climate Impulse“ als Aktion gegen Pessimismus und Untätigkeit in Sachen Umweltschutz.