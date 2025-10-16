Feuerwehr rettet Hündin aus steiler Böschung

Dank an Feuerwehr

Als Erste wurde die Hündin geborgen, dann die Finderin. Oben wartete schon das Frauchen, das „Kahu“ nach zwei Tagen wieder in die Arme schließen konnte. „Sie hatte großen Durst, zu Hause ausgiebig geschlafen. Wir möchten uns bei der Feuerwehr für die Rettung bedanken“, so Girard.