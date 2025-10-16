Wie Kärnten junge Fachkräfte anlockt und hält

Diese Entwicklung hat allerdings nicht nur positive Seiten, sie könne auch Schwierigkeiten mit sich bringen: „Digitalisierung ist dann falsch angewendet, wenn sie Menschen zurücklässt. Wir müssen besonders darauf achten, dass Digitalisierung nicht zur Diskriminierung wird“, unterstrich Kaiser. Vor allem für ältere Personen müssen analoge Wege erhalten bleiben, der Nutzen von Digitalisierung sei schließlich nicht nur Kosten zu sparen und schneller sowie effizienter zu werden, sondern auch bürgernäher. „Ein kritischer Blick von externen Fachleuten und Feedback aus der Bevölkerung“ helfe dabei, Digitalisierung so barrierefrei wie möglich zu gestalten.