Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Digitalisierung

Wie Kärnten junge Fachkräfte anlockt und hält

Kärnten
16.10.2025 08:00

Gegen mehr als 100 andere Veranstaltungen setzte sich Kärnten bei der European Week of Regions and Cities in Brüssel durch und lud zum Workshop über Digitalisierung, europäische Zusammenarbeit und „Brain Gain“.

0 Kommentare

Wie schafft es eine Region, junge, engagierte und gut ausgebildete Personen nicht zu verlieren? Und was genau braucht es, damit sich Menschen in ihrer Heimat wohlfühlen, gar nicht erst wegziehen wollen?

Fragen, die nicht nur Kärnten beschäftigen – ähnliche Herausforderungen kennen auch Frankreich, Finnland, Spanien... Eine mögliche Antwort: digitale Innovationen.

Um Ideen auszutauschen, Lösungsansätze zu besprechen und voneinander zu lernen, traf Landeshauptmann Peter Kaiser Vertreterinnen und Vertreter dieser drei Regionen am Rande des Ausschusses der Regionen (AdR) in Brüssel. Im hochkarätig besetzten Workshop — eine von nur 31 Konferenzen der diesjährigen European Week of Regions and Cities und vom Kärntner Verbindungsbüro in Brüssel mitorganisiert — wurde diskutiert, wie europäische Regionen attraktive Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandorte werden und bleiben können.

Die Teilnehmer des Kärnten-Workshops in Brüssel (v.l.n.r.): Anne Rudisuhli (Mitglied des ...
Die Teilnehmer des Kärnten-Workshops in Brüssel (v.l.n.r.): Anne Rudisuhli (Mitglied des Ausschusses der Regionen und Regionalrätin, Bouches-du-Rhône, Frankreich), Juan Ángel Morejudo Flores (Digital Transformation Agency, Castilla-La Mancha, Spanien), Miran Gajšek als Moderator (Staatssekretär im slowenischen Ministerium für Natürliche Ressourcen und Raumplanung), Landeshauptmann Peter Kaiser und Johanna Honkanen (Liaison Managerin der Innovationsagentur Prizztech, Region Satakunta, Finnland)(Bild: Illias Teirlinck)
Die Region Łódzkie in Polen nahm in zuhörender Rolle an der Veranstaltung teil.
Die Region Łódzkie in Polen nahm in zuhörender Rolle an der Veranstaltung teil.(Bild: Illias Teirlinck)
Kärnten setzte sich mit seinem Workshop gegen mehr als 100 Veranstaltungen durch.
Kärnten setzte sich mit seinem Workshop gegen mehr als 100 Veranstaltungen durch.(Bild: Illias Teirlinck)
(Bild: Illias Teirlinck)
(Bild: Illias Teirlinck)
(Bild: Illias Teirlinck)

„Europa ist ein Land der Regionen, Städte, Gemeinden. Dort ist die EU am ehesten spürbar“, betonte Kaiser und forderte: „Das, was wir brauchen, ist europäischer Austausch — nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern vor allem in den Regionen, wo du näher an den Menschen bist, wo die Vorteile gesehen werden.“

Der High-Tech-Cluster rund um Infineon in Villach, der Silicon Alps Cluster, die Silicon Alps Labs und die European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), die Kärnten 2023 mitbegründet hat, seien Beispiele für die eigene Wirtschafts- und Weiterentwicklung in den letzten Jahren, hätten geholfen, Kärnten zu einem „europäischen Hotspot für grüne Mikroelektronik und High-Tech-Industrie“ zu machen.

Lesen Sie auch:
Der Klagenfurter Lakeside Park liegt liegt idyllisch nahe Wörthersee und Natura-2000-Gebiet.
Krone Plus Logo
Weltweite Aufträge
20 Jahre Lakesidepark: Was war und was kommt
25.01.2025
Krone Plus Logo
„Sie muss noch lernen“
Darum schickte die KI Peter Kaiser in die Pension
09.01.2025
Krone Plus Logo
Eigenes ChatGPT
Wie Kärntner Politik Künstliche Intelligenz nutzt
26.10.2024

Weitere Beispiele: „Bildungshubs und Educational Labs, Forschungs- und Technologieparks, ein Digitalisierungsstipendium, eine digitalisierte Verwaltung mit der eigenen KI ,KärntenGPT‘ und die vollständige Digitalisierung von Förderverfahren, damit nicht jedes Mal Hunderte Anträge gestellt werden müssen.“ Auch die enge Zusammenarbeit mit Nachbarregionen Steiermark, Tirol, Italien und Slowenien hätte dazu beigetragen, „Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen zu stärken“.

Dafür wurde eine Digitalisierungsstrategie des Landes ausgearbeitet, eine eigene Taskforce treibe diese voran – mit diesen gezielten Maßnahmen habe Kärnten den Wandel „vom Brain Drain zum Brain Gain“ geschafft: „Wir ziehen junge Fachkräfte an und halten sie bei uns.“

Diese Entwicklung hat allerdings nicht nur positive Seiten, sie könne auch Schwierigkeiten mit sich bringen: „Digitalisierung ist dann falsch angewendet, wenn sie Menschen zurücklässt. Wir müssen besonders darauf achten, dass Digitalisierung nicht zur Diskriminierung wird“, unterstrich Kaiser. Vor allem für ältere Personen müssen analoge Wege erhalten bleiben, der Nutzen von Digitalisierung sei schließlich nicht nur Kosten zu sparen und schneller sowie effizienter zu werden, sondern auch bürgernäher. „Ein kritischer Blick von externen Fachleuten und Feedback aus der Bevölkerung“ helfe dabei, Digitalisierung so barrierefrei wie möglich zu gestalten.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.090 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
227.505 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.684 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kärnten
EU-Digitalisierung
Wie Kärnten junge Fachkräfte anlockt und hält
Mit Messer bedroht
Räuber erbeutete E-Scooter und wurde geschnappt
Krone Plus Logo
Was viele nicht wissen
Der Bergsommer ist oft tödlicher als Lawinenwinter
Tiere wurden gerettet
Feuersbrunst zerstört Stallgebäude nahe Katschberg
Krone Plus Logo
Problem mit Verjährung
Bleiben Misshandlungen im Kinderdorf ungesühnt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf