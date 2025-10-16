„Wundervolle zweite Chance“: Schicksal berührt

Paar kann finanziellen Monsterbrocken nicht mehr stemmen

Haus und Kinder standen im Lebensplan des Liebespaares ganz oben. Dieser wurde aber durch den schlimmen Unfall durchkreuzt. Unzählige Male wurde Francesca bereits operiert, etliche Eingriffe stehen ihr bevor. Ein finanzieller Monsterbrocken, den die beiden nun nicht mehr stemmen können. Denn das Ersparte ist weg, und die ÖGK übernimmt die Kosten nicht mehr – es handle sich um Schönheits-OPs. „Frechheit!“ – so der Tenor unserer Leser.