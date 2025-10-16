Wieder Anschlag in Maisfeld: 15.000 Euro Kopfgeld

Wer will Martin Thaler und seinem Team schaden? Ein völlig Irrer oder etwa jemand von der Konkurrenz? Der Lohnunternehmer aus dem Tiroler Unterland, der auch die Maisernte für viele Landwirte erledigt, wurde bereits zum vierten Mal (!) Ziel eines Anschlags. Ein unbekannter Täter hatte eine Metallstange im Feld versteckt – 40.000 Euro Schaden. Ein „Kopfgeld“ zur Ergreifung des Täters wurde ausgesetzt.