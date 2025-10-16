101-Jährige im Einsatz
Frau arbeitet seit 1930: „Denke nicht an Pension!“
Sie steht sechs Tage die Woche hinter dem Tresen ihres Juwelierladens in der Kleinstadt Cresskill in New Jersey. Dabei hätte sich Ann Angeletti ihren Ruhestand längst verdient – sie arbeitet, seitdem sie sechs Jahre alt war. Warum die 101-Jährige nicht aufhören will: „Wenn ich in Pension ginge, würde ich sterben!“
Obwohl sie inzwischen „dreistellig“ ist, wie Angeletti beim Sender „WABC“ witzelt, hat sie von ihrem messerscharfen Verstand nichts eingebüßt. Für sie fühle es sich an „wie gestern“, als sie im Alter von sechs Jahren das erste Mal im Lebensmittelladen ihrer Eltern in Brooklyn mithelfen musste. „Ich bin mit meinem Vater im Pferdekarren von Haus zu Haus gefahren und wir haben Eisblöcke verkauft.“
Kellnerin, Werftarbeiterin, Juwelierin
Als ihr Mann nach ihrer Hochzeit 1943 als Soldat in den Zweiten Weltkrieg zog, schuftete sie in einer Navy-Werft und später als Bedienung in einem Restaurant. Ihren Juwelierladen „Curiosity Jewelry“ eröffnete sie schließlich im Jahr 1964.
Ich gehe sehr sorgsam mit mir um und treibe Sport.
Ann Angeletti
„Ich fuhr zufällig an dem Laden vorbei und habe gesehen, dass er zum Verkauf stand.“ Als sie vom Eigentümer erfuhr, dass die Miete nur 85 Dollar pro Monat beträgt, schlug sie zu.
Job hält Ann jung
Seither fährt Angeletti wöchentlich ins Diamantenviertel von New York City, um dort die besten Stücke zum besten Preis für ihre Kunden zu erwerben. Das Geheimnis, warum sie um Jahrzehnte jünger aussieht und noch so fit ist: „Ich gehe sehr sorgsam mit mir um und treibe Sport.“
Der wichtigste Ratschlag von ihr, um ein langes und vor allem glückliches Leben zu haben: „Wenn du nicht magst, was du gerade tust – dann ändere das!“
