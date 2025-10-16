Frau arbeitet seit 1930: „Denke nicht an Pension!“

Obwohl sie inzwischen „dreistellig“ ist, wie Angeletti beim Sender „WABC“ witzelt, hat sie von ihrem messerscharfen Verstand nichts eingebüßt. Für sie fühle es sich an „wie gestern“, als sie im Alter von sechs Jahren das erste Mal im Lebensmittelladen ihrer Eltern in Brooklyn mithelfen musste. „Ich bin mit meinem Vater im Pferdekarren von Haus zu Haus gefahren und wir haben Eisblöcke verkauft.“