Auto raste ungebremst in Lkw: Lenker verstarb

Zu einem tragischen Unfall kam es in der Nacht auf Donnerstag auf der steirischen S6 bei Bruck an der Mur: Ein Pkw-Lenker fuhr laut Polizei beinahe ungebremst auf ein Sattelkraftfahrzeug auf. Den Aufprall überlebte der junge Mann nicht, er dürfte sofort tot gewesen sein.
Gegen 22.35 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Slowenien mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Brucker Schnellstraße (S6) aus Richtung Kapfenberg kommend in Richtung St. Michael in Obersteiermark.
Pkw blieb stecken
Kurz vor dem Brucker Tunnel fuhr ihm ein Pkw, gelenkt von einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, nahezu ungebremst in das Heck. Der Pkw schob sich unter das Heck des Sattelanhängers und blieb dort stecken.
Schwieriger Einsatz
Der Lkw-Lenker dachte zunächst an einen Reifenplatzer und hielt an. Bei der Nachschau bemerkte er den unter dem Anhänger eingekeilten Pkw. Der Pkw-Lenker hatte durch den Anprall tödliche Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr konnte den 29-Jährigen erst nach 45 Minuten aus dem Unfallwrack bergen. Die Tachonadel des Pkw war bei 210 km/h stecken geblieben.
