Chipriese TSMC reitet weiter auf KI-Erfolgswelle

Der wachsende Bedarf an Spezialprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) in Rechenzentren hat dem wichtigsten Chipfertiger TSMC im dritten Quartal einen überraschend deutlichen Gewinnsprung beschert.
Das Nettoergebnis sei um rund 39 Prozent auf umgerechnet 12,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mit. Der vergangene Woche bekanntgegebene Umsatz wuchs ähnlich stark. Mit 27,8 Milliarden Euro erreichte auch er einen Höchstwert.
US-Investitionen hochgeschraubt
Die US-Handelspolitik hat das Geschäft des Konzerns, der den Chip-Hersteller Nvidia oder den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, bisher kaum beeinträchtigt. Gleichzeitig schraubt TSMC seine US-Investitionen hoch, um US-Einfuhrzölle zu vermeiden. Aus diesem Grund verzögert das Unternehmen einem Medienbericht zufolge den Bau eines Werks in Japan zugunsten einer Anlage in den USA.
Der US-Wirtschaftsminister Howard Lutnick hat jedoch vor einigen Wochen eine stärkere Verlagerung der Chip-Produktion taiwanischer Unternehmen in die USA ins Gespräch gebracht. Ihm schwebe ein Verhältnis von 50:50 vor. Die Regierung Taiwans lehnt dies ab. Bisher produzieren Firmen wie TSMC den Löwenanteil der Halbleiter in ihrem Heimatland. Taiwan sieht dies als Sicherheit gegen einen Übergriff Chinas. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als ihr eigenes Territorium.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.