Vierfache Olympiasiegerin beendet Karriere mit 25

Titmus hält mit einer Zeit von 1:52,23 Minuten den Weltrekord über 200 Meter Kraul. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewann sie insgesamt acht Goldmedaillen. Nach einer Pause nach den Sommerspielen von Paris im vergangenen Jahr, bei denen sie zweimal triumphiert hatte, wurde eigentlich damit gerechnet, dass Titmus mit Blick auf Olympia 2028 in Los Angeles noch einmal angreifen würde. Doch dazu kommt es nun nicht.