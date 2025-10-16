„Herausforderung wie Aufstieg auf Mount Everest“

„Schwierigste Phase“ steht bevor

Heißt: Einiges zu tun für die Teams. Bei noch sechs ausstehenden Rennen blickt Stella bereits nervös in Richtung der neuen Saison. „Wir müssen uns auf das vorbereiten, was kommt. Mit der Umstellung des Reglements 2026 steht uns die wohl schwierigste Phase bevor“, will sich der Teamchef nicht auf dem Konstrukteurstitel ausruhen. „Diese Herausforderung wird wie der Aufstieg auf den Mount Everest sein – aber wir werden sie gemeinsam angehen. Jede Minute zählt, und als Team werden wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Erfolgsgeschichte als Weltmeister fortzuschreiben.“