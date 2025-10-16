Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andrea Stella warnt:

„Herausforderung wie Aufstieg auf Mount Everest“

Formel 1
16.10.2025 08:12
McLaren-Teamchef Andrea Stella
McLaren-Teamchef Andrea Stella(Bild: GEPA)

Trotz des zweiten Konstrukteurstitels in Folge stehe McLaren die größte Challenge noch bevor, wie Teamchef Andrea Stella warnt. Sich an das neue Reglement anzupassen, werde „wie der Aufstieg auf den Mount Everest sein“, so der Italiener.

0 Kommentare

Die Formel-1-Saison 2026 bringt aerodynamische Änderungen wie eine verkleinerte und leichtere Bauweise der Autos, eine aktive Aerodynamik mit verstellbaren Flügeln für unterschiedliche Fahrsituationen und die Verwendung von 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff. Außerdem wird die Motorleistung stärker auf elektrische Systeme verlagert.

McLaren ist zum zweiten Mal in Folge Konstrukteursweltmeister.
McLaren ist zum zweiten Mal in Folge Konstrukteursweltmeister.(Bild: AFP/ROSLAN RAHMAN)

„Schwierigste Phase“ steht bevor
Heißt: Einiges zu tun für die Teams. Bei noch sechs ausstehenden Rennen blickt Stella bereits nervös in Richtung der neuen Saison. „Wir müssen uns auf das vorbereiten, was kommt. Mit der Umstellung des Reglements 2026 steht uns die wohl schwierigste Phase bevor“, will sich der Teamchef nicht auf dem Konstrukteurstitel ausruhen. „Diese Herausforderung wird wie der Aufstieg auf den Mount Everest sein – aber wir werden sie gemeinsam angehen. Jede Minute zählt, und als Team werden wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Erfolgsgeschichte als Weltmeister fortzuschreiben.“

Während McLaren die Teamwertung der laufenden Saison bereits für sich entscheiden konnte, bleibt der Kampf um die Fahrer-Krone spannend. 22 Punkte beträgt Ocar Piastris Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris vor dem Wochenende in Texas. Weitere 41 Zähler dahinter lauert Titelverteidiger Max Verstappen im Red-Bull-Boliden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.090 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
227.505 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.684 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf