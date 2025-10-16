Das verlangt der Opel-Chef für günstige Kleinwagen

„Der europäische Automarkt 2019 bestand aus 18 Millionen Neufahrzeugen, heute sind es 15 Millionen. Fast zwei Millionen davon liegen im Kleinwagenbereich“, erklärte Hüttl im Rahmen des A&W-Tages in der Wiener Hofburg. „Nehmen wir Fiat Panda oder Opel Adam – diese Fahrzeuge haben unter 15.000 Euro gekostet und waren zugänglich. Heute gibt es einige nicht mehr. Weil die Autos einfach mit neuen Normen und Regulierungen immer teurer geworden sind.“