Das verlangt der Opel-Chef für günstige Kleinwagen

Die Autoindustrie drängt auf die Abkehr vom geplanten Verbrenner-Aus für 2035 in Europa, doch nicht nur dieses setzt Europas Herstellern zu: Günstige Kleinwagen verschwinden zusehends. Sind die Autobauer zu gierig? Geht es nach Opel-Chef Florian Hüttl, ist die Europäische Union dafür verantwortlich.
„Der europäische Automarkt 2019 bestand aus 18 Millionen Neufahrzeugen, heute sind es 15 Millionen. Fast zwei Millionen davon liegen im Kleinwagenbereich“, erklärte Hüttl im Rahmen des A&W-Tages in der Wiener Hofburg. „Nehmen wir Fiat Panda oder Opel Adam – diese Fahrzeuge haben unter 15.000 Euro gekostet und waren zugänglich. Heute gibt es einige nicht mehr. Weil die Autos einfach mit neuen Normen und Regulierungen immer teurer geworden sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.