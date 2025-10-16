Tag mit ganz viel Glück im Unglück und Happy End

Ganz viele Schutzengel

Regina Brandmayr ist aber nicht nur wegen sich selbst dankbar. Sie hatte nämlich, nachdem sie ihren Hund aus dem Haus geholt hatte und im Rettungswagen gesessen war, eine Freundin gerufen, damit sie sich um den Vierbeiner kümmert. Während diese ihrer Hundesitting-Aufgabe nachkam, wurde ihr schwindelig und eine weitere anwesende Freundin holte jemanden von der Rettung. „Das war ihr Glück. Sie hatte nämlich eine Hirnblutung. Normalerweise wäre sie alleine zu Hause gewesen. Dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht mehr da.“ So wurde aber auch sie ins Krankenhaus gebracht und gerettet. „Das war in all dem Unglück eine Verkettung von guten Zufällen. Und dafür bin ich wirklich dankbar“, sagt Regina Brandmayr heute.