Wo das resche Kipferl ein echtes Croissant ist

Aus Bäckerei wird Boulangerie

„Österreich kenn’ ich noch nicht, also probiere ich es“, dachte sich Noppe. Mit nur drei Wörtern Deutsch – nämlich „Grüß Gott“ und „Danke“ – reiste der Franzose vor zehn Jahren an und landete schließlich bei „Der kleinen Bäckerei“ in Brunn am Gebirge. Dort fanden seine „Wanderjahre“ ein glückliches Ende. Vor vier Jahren übernahm der Franzose den Betrieb – und machte daraus die „Boulangerie Noppe“.