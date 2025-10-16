17-Jähriger auf irrer Flucht quer durch die Stadt

Kaputtes Auto beendete Wahnsinnsfahrt

Unaufhaltsam raste der Flüchtige weiter, bis der Audi am Parkplatz der Arbeiterkammer schlappmachte. Die Beamten dirigierten die beiden Insassen aus dem Wagen. Alkofahrt ohne Führerschein, die Wahnsinnsflucht vor der Polizei und die Sachschäden sind aber nicht alles, weshalb der 17-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt wurde: Die Kennzeichen am Audi waren vom Auto der Schwester des Beifahrers gestohlen. Und die Liste der Verwaltungsübertretungen ist noch um einiges länger ...