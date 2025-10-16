17-Jähriger auf irrer Flucht quer durch die Stadt

Unglaubliche Szenen haben sich in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel (NÖ) abgespielt: Nachdem wegen des wilden Fahrstils eines betrunkenen 17-Jährigen die Polizei gerufen wurde, startete eine wilde Verfolgungsjagd: Skrupellos raste der Führerscheinlose davon. Sogar die Kennzeichen waren gestohlen!
Zu lauter Auspuff, zu extreme Fahrweise in der Stadt Waidhofen an der Thaya! Zu auffällige verhielt sich der junge Fahrer, was Einwohner letztendlich auch die Polizei alarmieren ließ.
Stadtauswärts raste der führerscheinlose 17-Jährige zunächst unbehelligt auf den McDonald’s-Parkplatz, wo er sich mit seinem schwarzen Audi A4 einparken wollte. Als der Allentsteiger jedoch die Polizisten wahrnahm, gab es für den Amtsbekannten nur mehr eines: Vollgas!
Ohne Führerschein, aber mit 1,04 Promille
Mit 1,04 Promille Alkohol im Blut missachtete er Blaulicht und Folgetonhorn. Inzwischen wurden weitere Streifen alarmiert, „denn so was mit so hoher Intensität und Geschwindigkeit kommt bei uns äußerst selten vor“, schildert ein Polizist. Mit irrem Tempo von 100 km/h bolzte der 17-Jährige samt Beifahrer (19) sogar am Sportplatz vorbei – dort befindet sich eine Engstelle mit unübersichtlicher Kurve. Neben weiteren Kollisionen prallte er dort in die Leitplanken.
Kaputtes Auto beendete Wahnsinnsfahrt
Unaufhaltsam raste der Flüchtige weiter, bis der Audi am Parkplatz der Arbeiterkammer schlappmachte. Die Beamten dirigierten die beiden Insassen aus dem Wagen. Alkofahrt ohne Führerschein, die Wahnsinnsflucht vor der Polizei und die Sachschäden sind aber nicht alles, weshalb der 17-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt wurde: Die Kennzeichen am Audi waren vom Auto der Schwester des Beifahrers gestohlen. Und die Liste der Verwaltungsübertretungen ist noch um einiges länger ...
