Zusagen aus Europa, aber Selenskyj hofft auf Trump

Kreml droht erwartungsgemäß

Dafür braucht es mehr Feuerkraft, und die Zusage dafür erhofft sich Selenskyj am Freitag. Da will er bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump die Freigabe für den Verkauf von Tomahawk-Marschflugkörpern bekommen. Diese haben eine Reichweite von rund 2500 Kilometern und könnten somit von der Ukraine aus Ziele tief in Russland treffen (siehe Grafik unten). Finanziert werden könnte der Deal durch NATO-Partner. Der Kreml warnte die US-Regierung nachdrücklich vor einer solchen Lieferung. Russlands Ex-Präsident und Sicherheitsrats-Vizechef Dmitri Medwedew deutete gar eine mögliche Gegenreaktion mit Atomwaffen an.