Blitz-Aus! 1,28 Millionen Euro für 59 Minuten

Beim hoch dotierten Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien hat Alexander Zverev den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Als Trostpflaster gab’s für Deutschlands Tennis-Star immerhin einen Geldregen in der Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (rund 1,28 Millionen Euro).
Nach gerade einmal 59 Minuten war Schluss! Alexander Zverev war beim 3:6 und 4:6 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos. Für Zverev war es die 7. Pleite in Folge gegen Fritz. Der US-Boy bekommt es im Halbfinale nun mit der Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz aus Spanien, zu tun.
Neben Fritz zog auch Jannik Sinner ohne große Mühe ins Semifinale ein. Der Südtiroler besiegte in Riad den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:2 und 6:3 und trifft am Donnerstag auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.
Umstrittenes Turnier
Übrigens: Der Sieger des Events streicht satte sechs Millionen Dollar (5,14 Mio. Euro) ein. Das ist weit mehr als das Preisgeld für den Sieg bei den US Open mit 5 Millionen US-Dollar (4,29 Mio. Euro). Am umstrittenen Turnier gab’s zuletzt immer wieder Kritik. „Da gibt’s eine Menge Geld, aber eben keine Punkte und keinen Respekt von der Tennisszene.“
