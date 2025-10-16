Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zverev casht ab

Blitz-Aus! 1,28 Millionen Euro für 59 Minuten

Tennis
16.10.2025 09:31
Alexander Zverev scheiterte einmal mehr an Taylor Fritz.
Alexander Zverev scheiterte einmal mehr an Taylor Fritz.(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

Beim hoch dotierten Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien hat Alexander Zverev den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Als Trostpflaster gab’s für Deutschlands Tennis-Star immerhin einen Geldregen in der Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (rund 1,28 Millionen Euro).

0 Kommentare

Nach gerade einmal 59 Minuten war Schluss! Alexander Zverev war beim 3:6 und 4:6 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos. Für Zverev war es die 7. Pleite in Folge gegen Fritz. Der US-Boy bekommt es im Halbfinale nun mit der Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz aus Spanien, zu tun.

Taylor Fritz
Taylor Fritz(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

Neben Fritz zog auch Jannik Sinner ohne große Mühe ins Semifinale ein. Der Südtiroler besiegte in Riad den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:2 und 6:3 und trifft am Donnerstag auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Lesen Sie auch:
Alexander Zverev
„Gefällt mir nicht“
Wirbel um Zverev-Aussagen: Legende Becker entsetzt
13.10.2025
Six-Kings-Slam
Sinner und Fritz stehen im Halbfinale
15.10.2025

Umstrittenes Turnier
Übrigens: Der Sieger des Events streicht satte sechs Millionen Dollar (5,14 Mio. Euro) ein. Das ist weit mehr als das Preisgeld für den Sieg bei den US Open mit 5 Millionen US-Dollar (4,29 Mio. Euro). Am umstrittenen Turnier gab’s zuletzt immer wieder Kritik. „Da gibt’s eine Menge Geld, aber eben keine Punkte und keinen Respekt von der Tennisszene.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.090 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
227.505 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.684 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf