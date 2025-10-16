Blitz-Aus! 1,28 Millionen Euro für 59 Minuten

Umstrittenes Turnier

Übrigens: Der Sieger des Events streicht satte sechs Millionen Dollar (5,14 Mio. Euro) ein. Das ist weit mehr als das Preisgeld für den Sieg bei den US Open mit 5 Millionen US-Dollar (4,29 Mio. Euro). Am umstrittenen Turnier gab’s zuletzt immer wieder Kritik. „Da gibt’s eine Menge Geld, aber eben keine Punkte und keinen Respekt von der Tennisszene.“