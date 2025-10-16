Olympia-Fluch! Slalom-Ass verpasst Heim-Spiele

Das gibt es ja nicht! Vier Jahre nachdem sie die Olympischen Spiele in Peking verletzungsbedingt verpasst hatte, muss Marta Rossetti auch in Cortina d‘Ampezzo zuschauen. Die Italienerin erlitt erneut einen Kreuzbandriss ...
Rossetti hatte sich bei einer Trainingsfahrt im Schaltal am Knie verletzt. Eine Untersuchung ergab nun einen Kreuzbandriss sowie Meniskusschäden im rechten Knie, der Traum von den Olympischen Spielen vor der eigenen Haustür ist für die 26-Jährige damit zu Ende.
Bei der Ski-WM in Saalbach landete Rossetti im Slalom auf Rang 15, ihr bestes Weltcup-Ergebnis ist ein 5. Platz in Killington (2023).
