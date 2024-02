Innenstadtgeschäfte geraten unter Existenzdruck

Was der Experte empfiehlt

Experte Murauer gibt nun Tipps: „Die Innenstadt braucht eine neue Ansiedelungspolitik. Zusammenhalten hilft. Es muss auch mehr Pfeffer in die Betriebe. Keine weitere Flächen-Expansion ist erlaubt. Es braucht eine kooperative Marketing-Offensive mit Oberitalien und Slowenien. Multi-Use-Center sind im Kommen. Sie müssen in die Innenstadt. Handelsbetriebe haben in Einkaufszentren Probleme. Kindergärten, Ärztezentren, Schulen, Fitnesscenter oder Apotheken sollen sich ansiedeln. Das sichert langfristig Erfolg.“