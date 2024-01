Internet-Betrüger zogen 170 Opfern das Geld ab

Zwischen Juli und Ende August lief die Masche, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Laut Polizei täuschten die Betrüger den Verkauf von Gegenständen wie Handys, E-Bikes, Konzertkarten und sogar Brennholz vor. Dazu erstellten sie falsche Profile von realen Personen, über denen sie die Verkaufswaren anboten. Das Geld kassierten sie, die Ware verschickten sie aber nicht. Für die Zahlungsüberweisungen missbrauchten sie das Konto eines Salzburgers. Das Geld floss vorwiegend nach Frankreich, Irland und Litauen. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro. Laut Kripo dauern die Ermittlungen noch an.