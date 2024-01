VW ID.7: Besser als BMW i5 und Mercedes EQE?

Das Navigationssystem legt in Windeseile Routen mit integrierten Ladestopps und lässt sich dabei auch in engen Grenzen vorgeben, mit wie viel Restreichweite man am Zielort bzw. an einer Ladestation ankommen möchte. Auch das spontane Suchen nach Ladestationen (inklusive Filter) ist einfach. Probleme hatte der Testwagen allerdings bei Zielen im Ausland: Die wurden über die Sprachbedienung namens Ida nicht gefunden, konnten aber per Bildschirmtastatur eingegeben werden.