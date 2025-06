Österreichische „KI-Fabrik“ in den Startlöchern

Neben AIT und ACA, einer Tochtergesellschaft von TU Wien, Universität Wien und des Vereins HPC Austria, sind an der „AI Factory Austria“ TU Wien, die Unis Wien, Innsbruck und Linz, Universität für Bodenkultur (Boku), TU Graz, das Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der High-Tech Inkubator INiTS und die EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH beteiligt.